Ponte Morandi, dopo l’abbattimento le macerie. Obbiettivo: riaprire asse via Fillak in tre settimane

Genova. Circa 20 mila metri cubi di macerie si trovano adesso tra la zona del Campasso, la cosiddetta piazza d’armi, e via Porro. Non sarà semplice rimuoverle e ordinarle (ci sono anche interi pezzi d’impalcato) e le valutazioni su come operare inizieranno già dalle prossime ore.

Ma il sindaco di Genova Marco Bucci, commissario straordinario per la ricostruzione, ha un obbiettivo: riaprire almeno una strada tra la Valpolcevera e il centro sulla sponda sinistra del torrente Polcevera.

Non sarà via Perlasca, dove si lavora alle fondazioni del futuro “Ponte per Genova”, ma ancora non si sa, tuttavia, se quella direttrice sarà attraverso via Fillak oppure, con un by pass, attraverso via Porro. Su via Fillak, infatti, si trova al momento ancora l’imponente “cavalletto” della pila 10.

“Contiamo di riaprire, comunque – dice Bucci – nel giro di tre settimane”. Si attende ancora il parere del ministero dell’Ambiente sullo smaltimento dei detriti. Quelli dove dovesse essere riscontrata una concentrazione di amianto superiore alla soglia di legge, ha spiegato il sindaco, saranno smaltiti secondo la normativa. Gli altri, la struttura conta di utilizzarli, come noto, per realizzare delle colline nel futuro parco sotto il viadotto.