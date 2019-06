Ponte Morandi, dopo 8 mesi ammainata la bandiera di Genova che era in cima alla pila 10

Genova. Il 16 settembre scorso, dopo poco più di un mese dal disastro, i vigili del fuoco che avevano lavorato fra le macerie di ponte Morandi aveva deciso di issare sulla pila 11 una bandiera di Genova.

Ieri pomeriggio, domenica 9 giugno, su richiesta del sindaco Marco Bucci, i pompieri hanno recuperato la croce di San Giorgio.

Con la dovuta cautela, il personale SAF ha raggiunto la pila, dalla quale si è poi calato a terra per consegnare quel che resta della bandiera, nelle mani del primo cittadino.

Ormai in brandelli, il vessillo non avrebbe potuto – da un punto di vista simbolico – restare in cima all’antenna che il 24 giugno (salvo imprevisti) si abbatterà a terra.