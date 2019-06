Intanto sono stati attivati qualche giorno fa e lo saranno fino a cessate esigenze i tre info point della Protezione civile, in cui i volontari sono a disposizione della cittadinanza per rispondere a ogni domanda e raccogliere eventuali segnalazioni in merito alla demolizione. Gli info pont si trovano in: via Cappello angolo via Fillak, via Pellegrini 11 (Campasso) e via Gaz c/o Istituto Comprensivo Caffaro dalle 8 alle 19.

Slittano di un giorno anche gli orali degli esami di maturità, per tutta la città. Ancora da definire completamente le questioni di viabilità: è certo che verranno stoppate le tratte ferroviarie Genova-Acqui e Genova-Busalla-Arquata Scrivia.

Diffusi anche i consigli sui comportamenti da tenere:

Entro 300 metri:

Lasciare libere le abitazioni dell’area con finestre chiuse, persiane chiuse e/o tapparelle abbassate. Lasciare spenti gli impianti di condizionamento. Allontanarsi dalle abitazioni con eventuali animali domestici entro le 7 del mattino. Dalle 6 del mattino sarà attivo un servizio navetta bus Amt con partenze da: via Fillak altezza via Brin e via Fillak altezza via Campasso

Non sarà possibile rientrare prima delle ore 22, secondo le indicazioni della Protezione Civile. Tutti i veicoli andranno spostati secondo le indicazioni del Comune di Genova.

Inoltre, si consiglia di spostare dagli spazi esterni (balconi/terrazzi) piante, tavoli, sdraio o piccoli oggetti per evitare il possibile accumulo di polvere su questi ultimi.

Tra i 300 e 400 metri:

Se desiderato, sarà possibile lasciare la zona entro le 8. In questo caso, non sarà possibile rientrare prima delle ore 15. Per chi preferisce restare a casa, non si potrà uscire tra le 8 e le 15. Si dovrà restare in casa con finestre chiuse, persiane chiuse e/o tapparelle abbassate dalle 9 alle 15. Per ulteriore precauzione, non trattenersi vicino alle finestre e porte-finestre durante le operazioni (tra le 9 e le 12).

Otto i punti di accoglienza al coperto (ad ogni nucleo familiare verrà assegnato un punto di accoglienza), dove chi vorrà potrà essere accompagnato con bus navetta forniti da Amt, Saranno forniti i pasti o con pasti veicolati presso i punti di accoglienza o con ticket da utilizzare presso ristoranti e bar in via di convenzione

Le auto dovranno essere spostate dal raggio di evacuazione. La struttura sta predisponendo un’area parcheggio (presso Ikea) con navette di Amt che porteranno le persone ai centri di accoglienza a cui saranno assegnati. È in fase di realizzazione il piano globale di mobilità che sarà reso pubblico non appena disponibile.