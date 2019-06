Ponte Morandi, da lunedì inizia la demolizione dei palazzi di Via Porro

Genova. Inizieranno nel pomeriggio di lunedì 3 giugno le operazioni per l’abbattimento degli edifici di via Porro. Il primo civico interessato sarà il numero 10. Le operazioni proseguiranno nel corso della settimana. Prima di iniziare le attività verranno posizionate delle reti per recintare l’area.

Le operazioni di demolizione dei palazzi di via Porro sono propedeutiche alla demolizione delle pile 10 e 11 del troncone di levante di Ponte Morandi. La demolizione avverrà tramite escavatori con pinze idrauliche e, per contenere le polveri di lavorazione saranno posizionati e azionati appositi nebulizzatori.

Gli appartamenti interessati sono stati svuotati e bonificati.

Per lo svolgimento delle operazioni, si renderà necessaria la chiusura di via Fillak, prevista da lunedì alle 8 per le prime operazioni propeutiche, fino a cessate esigenze di cantiere. Contestualmente, verrà riaperto Corso Perrone dove oggi sono in corso lavori per sgomberare e pulire l’area che è stata utilizzata nelle ultime settimane come deposito delle parti di impalcato portate a terra, in attesa di essere demolite.