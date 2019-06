Ponte Morandi, 241.000 articoli web da agosto 2018 a oggi: a Genova il convegno Chips&Salsa sul giornalismo digitale

Genova. Sono stati 241.691 i post comparsi sui principali social media, 189.762 gli articoli su testate web, blog e forum, 83.499 gli articoli su carta stampata, radio e tv sull’argomento “ponte Morandi” dal 14 agosto 2018, giorno del crollo, al 12 giugno 2019. Inoltre sono avvenute 400 uscite al giorno sui media stranieri solo nell’ultimo mese.

I dati sono stati diffusi dagli organizzatori della seconda edizione di Chips&Salsa, convegno sul giornalismo digitale e interattivo in corso a Genova. Per ottenere queste cifre è stato utilizzato un motore di ricerca semantica chiamato Monitoring Emotion.

Durante l’appuntamento la vicenda del viadotto sul Polcevera è stato uno degli argomenti affrontati, anche grazie all’intervento di Jeremy White, graphic editor del New York Times il quale, con un team di 11 collaboratori, ha raccontato visivamente come è accaduto il crollo. Qui la versione italiana dell’articolo.

Chips&Salsa, organizzato dalle agenzie Effecinque e Formicablu, ha visto in un’intera giornata alternarsi giornalisti e tecnici del digitale presentare esperienze nate a partire dal web, dagli strumenti open source e dall’internet delle cose. Tra gli interventi quelli di Alessia Cerantola, che ha partecipato all’inchiesta Panama Papers, Isaia Invernizzi, de L’eco di Bergamo, che ha spiegato come il data journalism possa entrare anche in una redazione locale, Filippo Mastroianni, che ha presentato alcune mappe interattive per raccontare l’attualità italiana e Carola Frediani, esperta di web journalism.