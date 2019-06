Ponte Genova, l’esplosione potrebbe avvenire in un giorno feriale. Bucci: “Arriva il primo pezzo del nuovo viadotto”

Genova. “Non sappiamo ancora se l’esplosione di ponte Morandi avverrà il 24 giugno, ma se non sarà il 24 giugno sarà il 25, o il 26, ogni primo giorno possibile è un giorno utile per demolire il moncone est”. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci a margine della presentazione della Genoa Shipping Week.

Quindi non sarà necessariamente durante un fine settimana o in un giorno festivo l’operazione per cui sarà necessario evacuare circa 3000 persone e per cui si dovrà stoppare la circolazione autostradale, ferroviaria e stradale.

Si attende il via libera della commissione esplosivi. Ma non solo. “Dobbiamo ancora sapere quando arriverà un detonatore dalla Spagna – afferma il sindaco – non so se riusciremo a fare l’esplosione il 24 giugno. Altro punto critico è che alcune lavorazioni non possono essere fatte in maniera sequenziale, per evitare rischi di sicurezza”. In ogni caso “La decisione definitiva verrà presa tra oggi e domani”.

Intanto però Bucci annuncia che la prossima settimana sarà anche quella dell’arrivo del primo pezzo del nuovo viadotto. “Arriva via mare dallo stabilimento Fincantieri di Castellamare di Stabia – annuncia – e verrà sbarcato su una delle banchine del porto, probabilmente tra quelle più vicine alla foce del Polcevera, sarà un grande momento, molto importante per la nostra città”.