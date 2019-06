Ponte dei Mille, litiga col marito e si getta dalla nave. Trasportata in codice rosso al Galliera

Genova. Si è gettata in mare dal ponte della nave da crociera ormeggiata in porto, e dopo essere stata recuperata è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Galliera.

E’ successo ieri sera, poco dopo le dieci di sera: la donna, una turista irlandese sulla quarantina, dopo un litigio con il marito, e forse qualche bicchiere di troppo, ha deciso di fare un gesto eclatante, lanciandosi nel vuoto dalla Msc Seaview, ormeggiata a Ponte dei Mille.

Il volo di una ventina metri è finito con uno schianto fortissimo sulle acque del porto: soccorso dalla capitaneria di porto è stata trasportata al Galliera, dove è stata medicata e giudicata fuori pericolo.