Policlinico San Martino, in servizio i due nuovi bus elettrici per la linea interna all’ospedale

Genova. Due eccellenze locali, sotto la supervisione del Comune di Genova, si sono messe a disposizione del cittadino e dell’ambiente e, grazie a una ritrovata e fattiva collaborazione, hanno permesso all’Ospedale Policlinico San Martino di servirsi della nuova flotta di mezzi elettrici di ultima generazione di AMT.

Da inizio settimana circolano all’interno del perimetro ospedaliero, sulla linea 518, due nuovi autobus elettrici, con un’autonomia superiore rispetto ai precedenti e con un maggior comfort per i cittadini che, come da prassi, ne usufruiscono gratuitamente.

L’attivazione del servizio, seguita a una fase sperimentale, si inserisce in un più ampio progetto che prevede la realizzazione delle nuove e note aree parcheggio all’interno delle mura ospedaliere.

I nuovi mezzi elettrici Rampini sono bus da 7,8 metri, full electric, con 45 posti totali di cui 10 a sedere; sono dotati di pianale ribassato, pedana per l’accesso delle persone in carrozzella, porta centrale scorrevole, impianto di climatizzazione e telecamere per la videosorveglianza a bordo. I veicoli sono completamente elettrici e hanno batterie a bordo per un totale di 180 kWh con sistema di ricarica notturna in rimessa (over night charging).

Disegnata da AMT, per questi bus, una nuova livrea bianca e rossa che sarà la particolarità di tutti i mezzi elettrici.

Il Direttore Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino Giovanni Ucci: < >.

Il Vice Sindaco del Comune di Genova Stefano Balleari: < >.