Podi e medaglie per gli Arcieri Tigullio ai nazionali 3D di Finale Ligure

Santa Margherita Ligure. Si è conclusa l’avventura tigullina al tredicesimo campionato italiano di tiro 3D, perfettamente organizzata dagli Arcieri del Finale in località Le Manie, a Finale Ligure, su quattro percorsi di gara. Il campionato ha visto la partecipazione di poco meno di 600 arcieri provenienti da tutta Italia, con l’ambizione di raggiungere il podio del campionato e di portare a casa il titolo di Campione Italiano.

Gli Arcieri Tigullio hanno confermato la loro predilezione per questo tipo di competizione partecipando con molti atleti e raggiungendo ottimi risultati; sono stati la terza società per numero di atleti partecipanti al campionato e la prima società nel rapporto partecipanti/medaglie

Luca De Ponti ha ripetuto quanto fatto nel 2018, riconquistando il titolo di campione italiano assoluto della categoria compound under 20 e la squadra femminile seniores composta da Cinzia Noziglia, Monica Finessi e Iuana Bassi, ha occupato il gradino più alto del podio per la categoria assoluta a squadre over 20 femminile. Ottimi i bronzi assoluti di Matteo Riccò nella categoria longbow under 20, Iuana Bassi nella categoria longbow over 20 e della squadra under 20 maschile composta da Luca De Ponti, Pietro Gaggero e Matteo Riccò.

Da segnalare il quinto posto, per un punto, di Stella Rossi e le buone prestazioni sportive, anche se non sono state coronate dall’accesso a podio di Aldo Macerata, Alfredo Dondi, Davide Vicini, Fabio De Ponti, Fernando Appari, Francesco Massa, Luciano Canepa, Marco Lodola, Marco Noceti, Massimo Scotti, Michele Merello e Riccardo Cossu

Da segnalare che sia Cinzia Noziglia sia Monica Finessi, appartenenti ai gruppi sportivi militari ma che hanno scelto di partecipare alle competizioni a squadre con gli Arcieri Tigullio, hanno conquistato entrambe il titolo italiano assoluto nelle loro specialità.

Il presidente degli Arcieri Tigullio Marcello Aquilano si è subito complimentato con tutti gli arcieri che hanno preso parte al campionato, specialmente con i più giovani per l’impegno profuso e sta già organizzando i festeggiamenti dovuti.