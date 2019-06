Genova. Oltre trecento atleti in gara a Genova Pra’, domenica 26 maggio, per la seconda regata stagionale curata da Speranza Pra’ in collaborazione con Fic Liguria dopo i campionati regionali di fine aprile. Quarantacinque gare in tutto, con in apertura gli Allievi e i Master.

La Canottieri Sampierdarenesi conquista l’oro nel doppio Cadetti (Martucci, Reasso), nel singolo Allieve C (Giada Bucci), nel singolo Allievi C (Danilo Dominici), nel singolo Cadetti (Christian Sella), nel 4 senza Ragazzi (Carrozzino, Cappagli, Maspero, Galtieri), nel 2 senza Ragazze (Drago, Mancuso), nel singolo Ragazze (Viviana Graci), nel doppio Allievi C (Anfosso, Guidi Colombi) e nel 4 di coppia Cadetti (Martucci, Reasso, Serafino, Sella). Loccisano, assieme a Chiusani (Argus), si aggiudica il doppio Cadette.

Per lo Speranza Pra’ ci sono i successi di Alice Mantero (Allieve B2), Davide Campanini (Allievi C), del doppio Cadetti (Budicin, Fenu), del doppio Ragazzi (Zini, Rocchi), dei singolisti Luigi Bozzano, Marco Cullari (Ragazzi), Edoardo Rocchi (Junior), del 4 di coppia Ragazzi (Cullari, Brena, Rocchi, Zini).

Rowing Club Genovese ancora una volta protagonista con il doppio Ragazzi (Zurzolo, Devoli), con il singolista Giacomo Costa, con il 4 di coppia femminile (Tanghetti, Cozzarini, D’Epifanio, Costa), con il doppio Senior (Casaccia, Marchetti), con il 4 di coppia Senior (Nizzi, Bava, Rebuffo, Costa) e con Nicolò Rossi (singolo Allievi B1). Rossi, Prato e Polleri vincono il 4 di coppia Junior assieme a Giovanni Melegari (Murcarolo).

Alla Velocior Spezia il doppio Allievi B2 grazie a Rapallini e Capri, il due senza Ragazzi (Corsini, Mascolo), il doppio Ragazze (Greco, Pecunia) e il doppio Junior (Dughetti, Benvenuto). Vittorie Sportiva Murcarolo nel doppio Junior con Bonamoneta e Licatalosi e nell’otto Junior (Melegari Giovanni, Sitia, Bonamoneta, Licatalosi, De Franchi, Di Re, Traversone, Cerruti, tim. Melegari Guglielmo)

Federico Garibaldi e Alice Ramella trascinano la Canottieri Santo Stefano al Mare al successo nel singolo Senior, così come Alice Ramella nel singolo Junior. Doppietta Canottieri Sanremo con Carlo Alberto Strazzulla e Roberto Strazzulla nei singoli Allievi B2.

Club Sportivo Urania sul più alto gradino del podio nel doppio femminile con Bavazzano e Moscatelli. Oro Elpis Genova nel 4 di coppia Cadetti con Silvatici, Gromi, Cappanera e Poggi.

Scionico e Crivello permettono ai Volontari del Garda di vincere il doppio Master.