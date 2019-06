Pieve Ligure, entravano nello stabilimento per rubare cellulari e portafogli ai bagnanti. Denunciati per furto aggravato

Genova. Entravano nello stabilimento balneare e lasciavano perdere la tintarella, ma si occupavano di alleggerire i clienti di telefonini, portafogli e indumenti.

Per questo motivo quattro cittadini albanesi sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato continuato in concorso dopo che sono stati sorpresi in flagranza di reato.

E’ succsso martedì scorso, nel pomeriggio, quando i carabinieri hanno sono intervenuti in uno stabilimento balneare di Pieve Ligure dopo diverse segnalazioni da parte di bagnanti e dei gestori del locale.