Pieve Ligure, box prende fuoco: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Genova. Un incendio nella notte ha distrutto un box a Pieve Ligure, riducendo in cenere tre scooter e tre motociclette oltre ad altro materiale.

Le fiamme, divampate intorno alle 2e30 del mattino in via Campodonico, sono state spente da due squadre dei vigili del fuoco dopo diverse ore di lavoro.

Si è trattato di un intervento molto impegnativo anche se non sono state necessarie evacuazioni e non ci sono stati feriti o intossicati.

In corso indagini per risalire alle cause del rogo.