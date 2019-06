Piaggio Aerospace, l’appello di Uilm: “nessuno spezzatino, serve attenzione del governo per rilancio”.

Genova. Nessuno “spezzatino” per Piaggio Aerospace” ma univocità di produzione. A chiederlo, a margine del consiglio regionale della Uilm, che si è svolto a Genova, il segretario nazionale, Rocco Palombella.

“Pensiamo sia un’occasione importante da parte di Leonardo – ha spiegato – di potersi assumere la responsabilità di gestione di un’azienda così importante. Riteniamo che non ci possano essere divisioni o spezzatini ma, invece, l’univocità della produzione di quest’azienda”.

La settimana scorsa, intanto,è stato fatto un incontro con i vertici di Leonardo. “Abbiamo presentato la piattaforma di secondo livello – spiega – e uno dei temi principali oltre alla partita salariale, è stata proprio la salvaguardia dei livelli occupazionali, in modo particolare per i lavoratori di Piaggio Aerospace. Leonardo è una realtà molto importante, abbiamo visto risultati positivi, ma serve un’attenzione da parte del governo per quanto riguarda il rilancio di questo gruppo industriale che ha circa 30mila posti di lavoro”.