Pegli, divieto temporaneo di balneazione da Molo Lomellini a Molo Torre dopo verifiche Arpal

Genova. L’amministrazione comunale rende noto che, sulla base dei campionamenti effettuati da Arpal, è stato disposto il divieto temporaneo di balneazione nel seguente tratto di litorale: Lungomare Pegli con estensione da Molo Lomellini a Molo Torre.

La notizia arriva dopo che Arpal ha proceduto con le verifiche della qualità dell’acqua marina della zona, già più volte al centro dell’attenzione della popolazione, che più volte ha richiesto l’intervento delle autorità cittadine.

In particolare, recentemente, il Comitato Pegli Bene Comune ha consegnato all’amministrazione una petizione con oltre 1500 firme per risolvere il problema dell’inquinamento del Rexello, “infestato” da scarichi fognari non regolari e che sfocia in una spiaggia poco distante da molo Lomellini,