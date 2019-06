Pedone investito da un auto sul “dritto” di via Rivarolo, gravissimo

Genova. Sono gravissime le condizioni di un uomo investito intorno all’ora di pranzo in via Rivarolo, tra Certosa e Teglia, in Valpolcevera. L’incidente è avvenuto in direzione centro.

Un’auto ha travolto il pedone, una persona sulla sessantina, in prossimità delle strisce pedonali su un tratto di strada rettilineo per cui più volte si è parlato di pericolosa velocità dei mezzi.

La persona investita ha picchiato la testa sul parabrezza della vettura, rompendolo. Sul posto polizia locale, militi del 118 e automedica. Il sessantenne era cosciente e si lamentava ed è poi stato immobilizzato.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Se, ad esempio, sia stato il pedone ad attraversare fuori dalle strisce o se l’auto l’abbia travolto e trascinato per alcuni metri.