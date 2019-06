Paura alle riparazioni navali, si inclina traghetto in bacino di carenaggio

Genova. Paura, ma nessun ferito, questa mattina nell’area delle riparazioni navali in porto a Genova. Un traghetto della compagnia Corsica Ferries, il Corsica Marina II si è inclinato mentre era in lavorazione al bacino 3, a secco.

Sul posto oltre agli operai era presente in vigilanza un vigile del fuoco che, allarmato, ha immediatamente avvertito i colleghi. Una squadra è arrivata sul posto e insieme alla Capitaneria di porto hanno preso atto del problema.

Problema che si è risolto nel giro di un’ora, il bacino è stato riempito per tre quarti d’acqua e la nave, una volta galleggiante, è stata assicurata in maniera migliore. Non ci sono stati feriti.