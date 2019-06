Partire per un viaggio studio senza lasciare a casa niente

La fine della scuola sancisce l’inizio di un periodo florido per i ragazzi che desiderano andare all’esterno per imparare una nuova lingua. I mesi a disposizione prima di iniziare un nuovo anno scolastico, la stagione favorevole e la necessità di imparare lingue straniere per potersi assicurare un buon futuro spinge tantissimi ragazzi a scegliere di trascorrere un periodo di tempo all’estero.

Imparare almeno una seconda lingua è fondamentale al giorno d’oggi. Viene richiesto negli annunci di lavoro, è indispensabile per poter viaggiare ed è utile per poter comprendere la maggior parte delle informazioni pubblicate su internet. Conoscere più lingue rende i ragazzi maggiormente preparati e competitivi sul mercato.

Le scuole e le organizzazioni che gestiscono i viaggi studio offrono una vasta gamma di possibilità. Da 1 settimana fino a diversi mesi. Altrettanto ampia è la scelta sulle destinazioni.

Gli studenti italiani prediligono maggiormente le mete europee, che gli consentono di studiare le principali lingue parlate nel mondo senza spostarsi eccessivamente da casa. Tuttavia, vengono spesso scelte anche mete negli USA da chi desidera imparare l’inglese e, nel contempo, fare una notevole esperienza di vita.

I ragazzi che desiderano seguire corsi di studi molto completi ed approfonditi, oppure coloro decidono di recarsi in una destinazione lontana, necessitano di diverse settimane a disposizione. Questa condizione implica che debbano portare con sé una grande quantità di oggetti personali e abbigliamento. Inoltre, in loco potrebbero comprare tanti libri per lo studio da dover poi riportare in patria.

Affidarsi alle spedizioni

Per ovviare al problema di movimentare una gran quantità di oggetti, corrono in soccorso le spedizioni. Portare tutto tramite l’aereo significherebbe costi troppo eccessivi da sopportare. Una soluzione viene quindi offerta dalle spedizioni.

Sul panorama italiano ed internazionale sono presenti tantissimi corrieri che si occupano di spedizioni. Scegliere quello più adatto alle proprie necessità è possibile tramite i comparatori online di spedizioni come Packlink.

Attraverso la piattaforma è possibile effettuare una scelta tra i principali corrieri a livello mondiale. Leader italiano presente su Packlink è BRT, impiantato su tutto il territorio nazionale con 180 filiali e scelto per il servizio di spedizioni veloce ed affidabile.

Grazie alla collaborazione di corrieri altamente qualificati, riesce a fornire un servizio capillare nelle grandi città così come nei piccoli centri. Vanta di un’affidabilità costruita nel tempo e riconosciuta dalla soddisfazione dei clienti che hanno deciso di affidarsi a BRT per le proprie spedizioni.

Un particolare riguardo per le spedizioni internazionali

I ragazzi che scelgono una destinazione lontana per affrontare il proprio viaggio studio, e le rispettive famiglie, necessitano di affidarsi ad un corriere che garantisca un ottimo servizio su tratte anche molto lunghe.

BRT viene prediletto per la sua particolare attenzione alle spedizioni all’estero. Ha creato un network di distribuzione professionale che si avvale di leader nel trasporto internazionale, quali EuroExpress o Dynamic Parcel Distribution e del network di spedizione aerea FedEx, i quali assicurano spedizioni e consegne in qualsiasi parte del mondo in tempi estremamente rapidi di 48 o 72 ore dal momento in cui il pacco è partito.

Scegliere di affidare le proprie spedizioni a BRT, in collaborazione con Packlink, consente di inviare i pacchi con un notevole risparmio sul tempo e sul costo, perché offre prezzi scontati rispetto alle tariffe standard degli spedizionieri. Attraverso il comparatore è possibile inserire gli estremi della propria spedizione e del pacco da inviare per trovare la soluzione più adatta al proprio caso.

Insieme alla spedizione, Packlink fornisce tutta una serie di servizi aggiuntivi. Prevede la possibilità di consegnare direttamente a domicilio, di poter seguire il percorso del proprio pacco attraverso il tracking della spedizione e di ricevere assistenza dal suo team.

Per i ragazzi volenterosi di approfondire i propri studi può essere emozionante l’idea di affrontare un lungo viaggio per inseguire i propri sogni, ma devono poterlo fare contando sulla possibilità di portare con sé tutto ciò di cui possono avere bisogno. Un viaggio studio è prima di tutto un’esperienza formativa e non deve trasformarsi in una prova di sopravvivenza.