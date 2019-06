Genova. Grande successo e partecipazione per il concorso internazionale di progettazione voluto dal Comune di Genova per avviare il processo di rigenerazione urbana, sociale e ambientale dell’area di Val Polcevera colpita dalla tragedia del 14 agosto del 2018.

Sono infatti complessivamente 31 le candidature pervenute per il Masterplan di Rigenerazione del “Quadrante Val Polcevera” e del Nuovo Parco Urbano, denominato “Il Parco del Ponte”.

Si tratta del primo grado della gara in forma anonima, in cui una giuria di esperti – che inizierà a lavorare nei prossimi giorni – selezionerà le sei proposte finaliste. Il successivo approfondimento dei progetti si concluderà a settembre con la proclamazione del vincitore, cui seguirà l’affidamento di un incarico progettuale per le aree pubbliche da riqualificare.

“Sono estremamente soddisfatta per la numerosa partecipazione a quello che considero il più importante concorso di progettazione mai bandito dal Comune di Genova – sottolinea l’assessore all’urbanistica del Comune di Genova, Simonetta Cenci –. La finalità è ridisegnare e ripensare una parte di città, che è stata ferita e sta subendo una riqualificazione urbana e produttiva, attraverso un’importante e simbolica opera di rigenerazione connotata da una alternanza tra aree produttive (Parco Produttivo) e spazi verdi, piazze, aree sportive, percorsi ciclabili e pedonali di dimensione notevole e di grande attrattività e vitalità per la città intera”.

Il concorso di progettazione “Il Parco del Ponte” è stato bandito dal Comune di Genova in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC) e con l’Ordine degli Architetti di Genova PPC.