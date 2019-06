Palmaria, il masterplan presentato in assemblea pubblica, con Toti e sindaco di Portovenere Cozzani

Genova. Mercoledì 12 giugno alle 18 il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti insieme all’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, al sindaco di Portovenere Matteo Cozzani e all’architetto Andreas Kipar parteciperanno all’assemblea pubblica presso la sede del comune di Portovenere in cui verrà presentato alla popolazione il masterplan per la valorizzazione dell’isola Palmaria, redatto dallo studio LAND.

Il progetto di “valorizzazione” dell’isola, presentato nelle scorse settimane a Genova, si basa sull’idea di aprire al grande turismo la perla ancora intatta del golfo di La Spezia, con opere legate a migliorarne l’accessibilità e la ricettività turistica.

Ed è propri per questo che l’accoglienza dell’idea non è stata particolarmente calorosa, soprattutto per chi vede in questa operazione un concreto rischio di speculazione e sfruttamento economico di una “terra” la cui bellezza risiede propria nella sua intrinseca “lontananza” dai grandi circuito del turismo di massa. Il caos dell Cinque Terre docet