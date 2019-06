Pallavolo, Trofeo delle Regioni: eccellente quinto posto per la squadra maschile

Genova. Si è concluso venerdì 28 giugno il Trofeo delle Regioni 2019, organizzato a Lignano Sabbiadoro, Latisana e Rivignano Teor in Friuli Venezia Giulia.

Per la Liguria arriva uno splendido risultato in campo maschile con il quinto posto assoluto e l’atleta Luca Porro, classe 2004, che viene premiato come miglior giocatore d’Italia.

Le ragazze chiudono in quattordicesima posizione e ottengono quindi uno dei due posti che consentono loro di ritornare nella prima fascia l’anno prossimo.

Per i ragazzi allenati da Piero Merello e Luca Figallo, seguiti dal dirigente Rino Parisi e da Federica Pastorino, si tratta di un risultato eccezionale, uno dei piazzamenti migliori in assoluto per il Trofeo delle Regioni.

Un percorso convincente quello della squadra maschile che si ferma nella gara inaugurale 0-2 contro la Puglia, poi vincitrice del Trofeo, ma poi supera 2-0 la Campania, 2-0 la Basilicata, 2-1 la Lombardia e 2-0 la Calabria. I ragazzi sfiorano l’approdo in semifinale, cedendo 2-0 al Trentino (25-21, 25-23), alla fine terzo, quando bastava vincere solo un set.

Nelle ultime due gare però la Liguria batte 2-1 le Marche e 2-1 il Piemonte confermando di meritare un posto fra le grandi del Trofeo. Nella giornata finale di premiazioni arriva il riconoscimento per Luca Porro, come Mvp del Trofeo, premiato dal tecnico federale Monica Cresta.

Le ragazze allenate da Luca Parodi e Tiziano Caponi, seguite dalla dirigente Daria Molina, sfiorano il pass tra le prime dodici, venendo superate 2-1 in rimonta dal Trentino, e fermandosi in 2 set contro il quotato Lazio, alla fine secondo.

Poi un percorso vincente, 2-0 alla Basilicata, alla Campania e alla Sardegna, e la sconfitta ininfluente 2-1 dall’Alto Adige, vale il pass nel gironcino per guadagnarsi la fascia A. Le liguri vengono beffate 2-1 dalla Calabria (20-18 al terzo), ma superano 2-0 la Puglia e centrano l’obiettivo.

Le rappresentative liguri sono state seguite dal capo delegazione Nerino Lo Bartolo, affiancato dal direttore tecnico Gianluca Secco. Soddisfazione per il presidente Anna Del Vigo, presente anch’essa in Friuli Venezia Giulia.