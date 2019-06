Palazzina a rischio crollo, chiusa salita inferiore di Murta, due famiglie evacuate

Genova. Un edificio evacuato, sei persone sfollate, tra cui tre minori e un disabile e salita inferiore di Murta chiusa al traffico pedonale e veicolare dopo che, questa mattina, un passante ha notato calcinacci e pietre che cadevano da un edificio fatiscente, transennato da tempo che si trova nella salita.

L’uomo ha subito lanciato l’allarme e sul posto si sono recati i vigili del fuoco che, dopo averne verificato la stabilità, hanno dichiarato la palazzina inagibile, e la polizia locale che ha messo in sicurezza l’area.

La situazione è risultata subito, particolarmente complessa e, per questo motivo, è stata decisa l’evacuazione del palazzo che si trova di fronte alla struttura pericolante. Le due famiglie che vi risiedono in attesa dei controlli del Comune sono stati trasferiti in albergo.