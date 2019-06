Ottime prestazioni dei tennisti liguri al Macroarea di Como

Liguria in vetrina nello Junior Next Gen Italia giocato sui campi del TC Como, al quale hanno preso parte quattrocento giovani atleti. I ragazzi liguri hanno infatti portato a casa dal Macroarea lombardo due titoli assoluti, oltre a due finali.

Senza contare che il secondo posto di Vittoria Baccino del TC Vado fra le ragazze under 16 è stato frutto del suo forzato forfait in finale a causa dell’impegno nelle qualificazioni del torneo Avvenire. Nella finale under 10 giocata sul campo del Team Veneri a San Fermo della Battaglia si è imposta Angelica Sara (Tennis Sanremo) su Beatrice Gatti (Quanta Village) per 6-1 6-0.).

Al Tennis Como sono andate in scena invece tutte le altre finali. Il match decisivo fra gli under 16 maschi è stato vinto da Andrea Giammario (Tc Milano “Bonacossa”) sul ligure Giorgio Gai, della Lubrano Tennis Academy. Dopo il primo set chiuso 6-0, Giammario è stato raggiunto da Gai (6-4) e l’equilibrio è rimasto per buona parte del super tie-break. Sul 6-6 però Giammario, prima testa di serie, ha firmato l’allungo decisivo..

Pronostico ribaltato invece nell’Under 14 maschile con Curzio Manucci (Tc Genova 1893) che ha piegato la testa di serie numero 1, Nicolò Consonni (Tennis Club Lecco) per 6-4 6-4.