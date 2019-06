Oregina, con torcia e bici per razziare le auto in sosta. Segnalati da cittadini, arrestati dalla polizia

Genova. La Polizia di Stato di Genova, ha tratto in arresto nella flagranza di reato, due cittadini tunisini di 31 e 36 anni, per il reato di furto aggravato continuato in concorso.

La centrale operativa ha ricevuto ieri sera alcune chiamate da parte di cittadini che hanno segnalato due uomini con una bicicletta che infrangevano i finestrini di auto in sosta e, con l’aiuto di una torcia, frugavano all’interno delle stesse.

Già nei giorni scorsi erano state segnalate scorribande nella zona in questione: arrivati sul posto gli agenti sono riusciti a bloccare i ladri, trovandoli in possesso degli arnesi atti allo scasso e della refurtiva (una borsa contenente attrezzi). I proprietari delle auto danneggiate sono stati rintracciati e, in sede di denuncia, si è provveduto a restituire quanto gli era stato asportato.