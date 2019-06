Bogliasco. Si è svolta alla Sciorba nella mattinata di domenica 23 giugno la gara regionale di nuoto sincronizzato valida per la qualificazione ai campionati italiani estivi degli esercizi liberi singolo e duo per la categoria Esordienti A e degli esercizi obbligatori per la categoria Ragazze.

Tra le portacolori del Bogliasco, nella categoria Esordienti A, spicca la splendida vittoria di Paola Bettini che ha ottenuto il miglior punteggio nell’esercizio singolo. Buona prestazione anche per Greta Benazzi che alla sua primissima esperienza in questa specialità ha subito centrato la qualificazione agli Italiani. Obiettivo qualificazione centrato anche dal duo composto da Bettini e Linda Cazzaniga.

Foto 3 di 3





Per la categoria Ragazze, Cecilia Moretti raggiunge le compagne Paola Mazzuchelli e Allegra Spinetta che avevano già ottenuto il pass ai campionati invernali. Tutte e tre hanno saranno quindi protagoniste ai campionati italiani di Savona in programma dal 4 al 7 luglio.

“Brave a tutte le mie ragazze – commenta la responsabile tecnica Ada Queirolo -. Sono molto soddisfatta della categoria Esordienti A perché stanno lavorando bene e per gli italiani abbiamo ancora tempo per poter migliore di più. Ottimo anche il lavoro delle Ragazze. Continuiamo così”.