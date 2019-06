“Noi speriamo nessuno”, la frase sull’accoglienza che scatena la polemica. Botta e risposta tra Bucci e Rossetti

Genova. Alla domanda dei giornalisti su quanti migranti eventualmente sarebbe potuti essere accolti, la risposta secca del consigliere Gambino: “Noi speriamo nessuno”. Questa la frase incriminata, riportata da Telenord, che sta facendo infuriare la polemica, con tanto di botta e risposta sui sociale tra Bucci e Pippo Rossetti.

La frase del consigliere delegato alla protezione civile è stata pronunciata ieri sera, a margine dell’incontro in prefettura per organizzare l’apparato di accoglienza del centinaio (97 per l’esattezza) di migranti che questa mattina sono arrivati in porto.

Una frase che non è passata inosservata: “Arrivano circa 100 poveracci tra cui 17 donne, alcune in stato di gravidanza e 23 bambini. Gli amministratori di questa città dicono: speriamo che non si fermino in Liguria – ha scritto ieri sera sul suo profilo facebook Pippo Rossette, consigleire regionale del Partito Democratico – Toti e Bucci si vergognino. Di cosa hanno paura? Se li ospitiamo, li mandiamo a scuola gli insegniamo la nostra lingua e li mettiamo agli onori del mondo cosa mai ci potrà capitare? Abbiamo paura che lo 0,0063 % dei Liguri ci invadano, ci contagino, ci rubino il lavoro o la casa? Ma non vi accorgete che vi hanno già rubato l’anima?”.

Nel primo pomeriggio di oggi la replica del sindaco: “Rossetti mi attacca in maniera strumentale riportando dichiarazioni attribuite al sottoscritto che non sono mai state espresse – scrive su Facebook – La classica e inaccettabile tecnica del tentativo di delegittimazione riportando il falso. Probabilmente devo essere un incubo per il consigliere del Pd: tanto da sognarmi anche di notte, visto il post notturno… Non ho nulla di cui vergognarmi, agisco sulle questioni di mia competenza e con i poteri che mi conferisce la legge”.

A cui segue la controreplica di Rossetti: “Essendo lei un team leader dovrebbe dirci se Gambino parla a suo nome, e allora confermo che lei si deve vergognare, oppure se lei non è d’accordo con lui – e poi chiede – Non mi interessa la polemica politica ma il cuore della questione: 97 persone che hanno un nome e sperano di uscire da un incubo lei è disponibile ad accoglierli nella nostra Genova meravigliosa? So che decide il Capitano, ma lei è disponibile ad accoglierli?”