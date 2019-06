Nervi, continua smaltimento delle alghe del porto. L’intervento di Aster

Genova. Continua l’opera di rimozione delle alghe spiaggiate presso il porticciolo di Nervi: i tecnici di Aster sono al lavoro per “risucchiare” quanto si è depositato negli ultimi mesi.

L’intervento di allontanamento delle alghe spiaggiate nel porticciolo di Nervi è iniziato giovedì 13 giugno,viene eseguito con l’ausilio di un mezzo d’opera speciale che ha la capacità di aspirare anche materiale litoide di medie dimensioni utilizzando un cassone stagno, detto scavatore a risucchio.

La scelta di tale mezzo è stata dettata dalla locazione delle alghe, in acque basse su fondale a scarsa capacità portante, e per evitare di dover eseguire in loco un accumulo di materiale putrefacente e maleodorante per più giorni in attesa che scoli e quindi sia trasportabile. Ad oggi sono stati conferiti a discarica Kg 75.710 di materiale vegetale scolato.