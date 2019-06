Genova. Con l’arrivo dell’estate non si fermano gli interventi di Aster di sistemazione delle spiagge genovesi per la stagione balneare oramai nel vico.

Dopo gli interventi a Vernazzola e Quinti, è stato terminata l’opera di ripascimento della piccola spiaggia di Murcarolo, a Nervi, frequentatissima durante la bella stagione.

La ghiaia è stata calata dalla strada, per essere poi uniformemente distribuita su tutta l’arena: è lo stessa tipologia di materiale usata per Quinto, che ad alcuni ha fatto storcere il naso per la non conformità con il classico ciottolato. Altri invece hanno apprezzato il maggior confort: il mugugno non va mai in ferie.