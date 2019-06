Natante imbarca acqua, intervento dei vigili del fuoco a ponte Morosini

Genova. Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti in porto, nella zona della vecchia darsena, per un natante in difficoltà. Questi, mentre navigava, ha incominciato a imbarcare acqua.

Il padrone della pilotina ha ormeggiato provvisoriamente a ponte Morosini e ha chiamato i soccorsi.

Giunta per prima la motonave della Gadda ha incominciato ad aspirare l’acqua. In manforte sono arrivati i sommozzatori che hanno provveduto a tappare il foro lasciato libero dall’albero dell’elelica che si era sfilato.