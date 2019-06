My Basket Genova Campione d\'Italia Categoria Giovanissimi

Genova. Il My Basket Genova, superando dopo un tempo supplementare, per 11-9 lo Sport Insieme Bologna, si è aggiudicato lo scudetto del Centro Sportivo Italiano di pallacanestro Under 12.

“E’ stata una bellissima partita dove si sono affrontate due mentalità e due modi diversi di allenarsi – dice il coach Daniele Albano -. Tutti i giocatori scesi in campo hanno dato il massimo per portare a casa lo scudetto. I miei ragazzi sono stati bravi a limitarsi nei falli, nell’uno contro uno, e nel realizzare i tiri liberi”.

Le finali nazionali Csi 2019 si sono svolte a Pineto, in Abruzzo, dal 12 al 16 giugno. I ragazzi genovesi hanno battuto, prima della finalissima, Normanna Basket Melfi, Basket Gubbio e Polisportiva Osber di Milano.