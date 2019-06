Msc Opera scontra battello a Venezia, persone in mare: quattro feriti non gravi

Genova La Msc Opera, nave da crociera del gruppo, questa mattina è entrata in collisione con un’altra imbarcazione, all’ingresso del porto di Venezia.

All’origine dell’incidente, secondo le prime ricostruzioni, un black out del rimorchiatore che stava conducendo la grande nave all’interno dello spazio portuale: dopo aver perso il controllo, l’impatto con la barca fluviale River Countess dove a bordo c’erano 130 persone parcheggiata di fianco all’imbarcadero San Basilio.

Per l’impatto alcune persone sarebbero finite in acqua: ci sarebbero dei feriti, almeno quattro, non gravi. Oggi il bacino è particolarmente gremito di imbarcazioni per lo sposalizio con il mare, un evento tradizionale di Venezia.