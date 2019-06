Motociclista di 25 anni muore in autostrada a Genova est

Genova. Un giovane motociclista è morto in autostrada, sulla A12, all’altezza del casello di Genova Est questa mattina intorno alle 7e45.

Il ragazzo, 25 anni, tedesco, potrebbe aver perso il controllo del mezzo, una due ruote di grossa cilindrata, ed essere caduto a terra. E’ successo poco dopo la rampa d’ingresso dal casello di Ge Est in direzione ponente.

Sul posto Polstrada e soccorsi, ma anche i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme sprigionate dalla moto. Ma non c’è stato nulla da fare per salvare il giovane.

Ancora in corso i rilievi sulla dinamica dell’incidente ma secondo le prime valutazioni non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare i familiari del 25enne per dare la notizia del decesso.

Il casello di Genova Est è stato chiuso in entrata per consentire i soccorsi e riaperto dopo pochi minuti.