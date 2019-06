Moody, domani incontro tra sindacati e investitori, si punta a riapertura rapida

Genova. “Per il Moody avremo un incontro a breve, con la società e con i nuovi investitori, e speriamo di trovare una quadra perché questo locale passa riaprire quanto prima perché è chiuso da febbraio del 2019 che, per un attività di pubblico esercizio come quella, è un danno enorme”. Domani, quindi, sarà un nuovo incontro, spiega la segretaria di Fisascat Cisl, Silvia Avanzino, tra i sindacati e gli investitori per cercare una soluzione che possa portare, al più presto, a far riaprire un locale molto importante per quel territorio.

La crisi del Moody, infatti, è stata uno degli ultimi episodi che stanno mettendo in seria difficoltà il quartiere di Piccapietra che ha visto, oltre al fallimento di questo locale, anche la chiusura di Rinascente e di Capuccino e il ridimensionamento del negozi di Sergio Vezzoni. Problemi c’è hanno portato a questa crisi sono molti an ne se quello principale sembra riguardare i costi per gli affitti che, nella zona sono molto elevati.

“Il fatto che ci siano investitori è un bel segnale – spiega Avanzino – ma si deve, comunque lavorare con le istituzioni perché chi investe deve essere incentivato. Abbiamo chiesto più volte un tavolo per gestire il problema degli affitti con il comune, e questo non è mai stato fatto. Sarebbe molto importante perché, proprio su moody, attraverso tutta la discussione con la proprietà, la curatela e gli investitori, si è riusciti ad ottenere una locazione calmierata”.

Resta, poi, un tema più generale, che attraversa tutto il comparto del commercio, dei pubblici esercizi e del terziario che hanno perso, negli ultimi mesi, centinaia di posti di lavoro a Genova. “L’ultima crisi è quella del Balilla – sottolinea Avanzino – e speriamo di trovare al più presto una quadra. Abbiamo, però, bisogno di investimenti sia pubblici che privati perché questa città riprenda a essere una città di occupati”.

Una crisi che è sempre più preoccupante e che vede l’assenza di meccanismi virtuosi nella nostra provincia che ingenerino indotto. “Ci servono gli investitori e bisogna essere attrattivi – conclude Avanzino – motivo per il quale abbiamo chiesto molte volte a regione comune di sedersi a un tavolo con noi per fare un patto per il commercio”.