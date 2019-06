Missione a Sanpietroburgo, Toti: “Sanzioni vanno superate per creare lavoro, persi affari per miliardi”

Genova. “Con le sanzioni le aziende italiane hanno perso negli ultimi anni miliardi di euro di affari con la Federazione Russa, mentre anche oggi arrivano notizie di nuovi lavoratori in cassa integrazione e imprese che chiudono i propri stabilimenti”. Lo evidenzia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via Facebook a margine della sua visita istituzionale al Forum economico di San Pietroburgo dove la Liguria è ospite d’onore.

“Bisogna superare questa situazione – commenta Toti – Turismo, ricerca scientifica, export agroalimentare, investimenti immobiliari sono tutti settori in cui il nostro Paese può crescere aumentando i posti di lavoro e le opportunità per tanti giovani. E’ un onore rappresentare la Liguria e Genova, con il sindaco Bucci, al Forum economico di San Pietroburgo, invitati a raccontare la nostra Italia e a far conoscere le sue eccellenze”.

Prevista una tavola rotonda tra grandi imprese genovesi, liguri e italiane (Ansaldo Energia, Leonardo Technimont) e grandi imprese russe (Gazprom, Novatech), cui seguirà una visita ai cantieri navali della città.

Il Carlo Felice sarà protagonista di un concerto con 58 professori d’orchestra al Teatro Marinskij, il più prestigioso di San Pietroburgo e uno dei più importanti della Federazione Russa.

Le eccellenze della cucina ligure saranno rappresentate sulla scena internazionale dallo chef stellato genovese Ivano Ricchebono, che a nome di Liguria Gourmet curerà tutti i pranzi ufficiali e il menù del ristorante Vip del Forum.