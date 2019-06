Genova. Un week end senza pioggia con con sole certamente non protagonista. Queste le previsioni per oggi da parte dei meteorologi di Limet: “Al mattino banchi di nubi medio-basse anche compatte tra il Genovese di ponente e il Savonese di levante. Non si esclude qualche locale pioviggine in corrispondenza delle nubi più intense. Maggiori schiarite sul resto della regione, specie su Imperiese e Spezzino”.

“Nel corso della giornata graduale attenuazione della nuvolosità bassa che resterà confinata in mare aperto e su limitati tratti della costa centrale; tempo nel complesso buono altrove con qualche cumulo solo nei settori più interni. In prevalenza sereno ovunque in serata.

Venti deboli o moderati in prevalenza da sud o sud est, in attenuazione in serata, temperature in aumento le minime e stazionarie le massime.