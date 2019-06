Genova. Una perturbazione agisce sulla Europa occidentale sfiorando il Nord Italia. Ecco quindi le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni secondo il centro Meteo Limet.

Oggi, giovedì 6 giugno, nubi compatte sin dal mattino con qualche rovescio alternato a lunghe pause. Dal pomeriggio cessazione dei fenomeni con anche delle schiarite su savonese occidentale e Imperiese, ancora nubi compatte altrove. Venti moderati da sud. Mare mosso. Temperature: in calo nei valori massimi. Saranno comprese sulla costa tra 14 e 22 gradi, nell’interno tra 8 e 25.

Domani, venerdì 7 giugno, poco nuvoloso per transito di nubi basse costiere. Non sono previste piogge, la copertura nuvolosità sarà più compatta in serata. Sabato 8 giugno sereno o poco nuvoloso ovunque.