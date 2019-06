Genova. su tutta la regione sereno e stabile per l’intera giornata, salvo qualche velatura in transito a levante e modesti cumuli pomeridiani sui rilievi appenninici.

Caldo torrido in aumento. Picchi superiori ai 32-34°C in costa, over 35°C nelle zone interne soggette. Come era nelle attese è partita l’avvezione d’aria calda collegata al promontorio anticiclonico afro-mediterraneo in espansione verso l’Europa centrale; l’onda di calore, come anticipato, sarà destinata ad acuirsi sensibilmente nei prossimi giorni.

Venti: da est nord-est al largo più teso sul settore ovest; brezze costiere deboli lungo l’arco ligure. Mari: localmente mosso il bacino ovest al largo; poco mosso o quasi calmo altrove.

Temperature: in ulteriore aumento.

Costa min: 18/22°C, max: 29/34°C

Interno min: 12 (fondovalle) /18°C (collina), max: 31 (collina) / 36 °C (fondovalle)