Genova. Ancora alta pressione e caldo intenso sulla nostra regione. Qualche annuvolamento nella giornata di oggi localmente associato a qualche isolato rovescio. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 29 giugno, nuvolosità sparsa sulla regione alternata ad ampie schiarite. Nubi più intense al mattino tra il Tigullio orientale e lo Spezzino, mentre nel pomeriggio gli annuvolamenti maggiori saranno concentrati sul settore centrale, ma sempre alternati a schiarite. Basso il rischio di pioggia se si eccettua la possibilità di occasionali piovaschi in trasferimento dall’Appennino verso le costa nel primo pomeriggio.

Venti moderati da nord al mattino a ponente e su Genova, deboli variabili altrove. Nel pomeriggio brezze dominanti su tutti i settori costieri. Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in ulteriore aumento a ponente e su Genova, stazionarie a levante, in lieve calo nelle aree interne. Saranno comprese sulla costa tra 26 e 36 gradi. Nell’interno tra 15 e 34.

Domenica 30 giugno ancora condizioni di caldo intenso specie lungo le coste, qualche grado in meno nelle zone interne. Al mattino qualche nube a ponente in attenuazione, bel tempo altrove. Nel pomeriggio cielo sereno ovunque se si eccettua qualche cumulo in Appennino senza conseguenze e in attenuazione in serata. Temperature: stazionarie su valori ancora elevati.

Lunedì 1 luglio qualche temporale nel pomeriggio nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri, soleggiato e stabile altrove. Qualche grado in meno lungo le coste, temperature stazionarie nell’interno.