Genova. Cielo sereno sulla provincia di Genova sin dal mattino. Dal pomeriggio, secondo i previsori del Limet, il Centro meteo ligure, passaggio di velature da Ovest verso Est e in serata nuovo aumento delle nubi basse tra genovesato e savonese costiero.

I venti saranno meridionali con rinforzi nelle aree interne del Centro Ponente, mare poco mosso.

Temperature stazionarie sulla costa la minima va da +19 a +22°C, nell’interno da +8 a + 13° C, la massima sulla costa sarà tra +24 e +30° C, nell’interno tra +26 e +31° C.

Le prime previsioni per domani parlando di cielo sereno con qualche velatura.