Genova. Ancora una giornata sostanzialmente molto simile alla precedente, con temperature stazionarie ma poca ventilazione.

Al mattino presto qualche nube coprirà il cielo sul settore costiero su gran parte della regione, in dissolvimento da metà mattinata. Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche nube in più zona Marittime e tra la Valle Scrivia e la Val Trebbia, ma senza fenomeni. In serata generale aumento delle nubi basse sul settore costiero.

Foto 2 di 2



L’anticiclone continua quindi a dominare la scena sul Mediterraneo, garantendo un po’ di stabilità per le prossime giornate, almeno fino al fine settimana. Dall’Atlantico potranno arrivare delle velature, ma una calda estate è dietro l’angolo.

Venti: Deboli a regime di brezza. Mari: poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Costa min: +19/+22°C, max: +26/+30°C

Interno min: +8/+13°C, max: +27/+31°C