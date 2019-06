Genova. Al mattino banchi di nubi basse saranno presenti sulla costa savonese e limitati tratti della costa genovese, senza precipitazioni. Altrove cielo in genere velato con il sole che potrebbe vedersi a tratti come dietro ad un vetro smerigliato. Nel pomeriggio soleggiamento ovunque più convinto a parte qualche rovescio sulle Alpi Liguri e residue nubi basse sul Savonese in via di dissolvimento.

Una veloce perturbazione interesserà il nord Italia nella giornata di sabato, con qualche effetto anche in Liguria. Da domenica bel tempo e progressivamente più caldo.

Venti: Moderati da est al centro del golfo, da sud est sottocosta fino a moderati nelle ore centrali della giornata e in attenuazione in serata, da sud sui versanti padani. Mari: Generalmente mosso, localmente molto mosso al largo.

Temperature: In lieve aumento le minime, stazionarie le massime

Costa min: +19/+22°C, max: +23/+28°C

Interno min: +9/+14°C, max: +25/+29°C