Genova. Giornata di cielo sereno su gran parte della regione quella di oggi. Secondo il Limet, il Centro meteo ligure, qualche nube bassa interesserà le coste del savonese e del genovese ma in diradamento con il passare delle ore. Sereno al pomeriggio.

In aumento le temperature: la minima sulla costa va da 16 a 19° C, nell’interno tra 12 e 16° C, le massime raggiungeranno i 24-25° C sulla costa, mentre potranno anche sfiorare i 30° nell’interno.

I venti saranno deboli meridionali, rotazione da Nord Est a Ponente dalla serata.

Mare quasi calmo.

Domani previsto qualche temporale sparso, ma non di grande intensità.