Genova. Caldo torrido sopra la media, per fortuna l’umidità è su valori non elevati, per cui non si ha quella sensazione di afa che aumenta il malessere dovuto alle alte temperature.

Oggi, secondo il Limet, centro meteo ligure, sono attesi picchi prossimi ai 32-34°C in costa, 35-36°C nelle zone interne. I venti saranno a regime di brezza. Mare quasi calmo o poco mosso.

La tendenza, guardando le previsioni più a lungo termine, ma quindi meno precise, è di una diminuzione delle temperature, ma come ricorda Gianfranco Saffioti, già presidente del Limet e oggi divulgatore di meteorologia, pur non facendo il previsore di professione, attraverso la pagina “Il meteorologo ignorante”, questa “bolla” sahariana lascerà in eredità un mare dalle temperature tropicali. Probabile quindi un aumento dell’umidità che non farà altro che aumentare il disagio da caldo pur essendoci temperature più basse.

Non è un caso che, nonostante le alte temperature, per ora la protezione civile segnali “solo” un moderato disagio fisiologico da caldo.

Alle otto di questa mattina siamo già sui 26-28 gradi a Genova, mentre l’umidità si mantiene poco sopra il 50%. Diverso il discorso nelle zone interne, dove invece la percentuale raggiunge anche l’80% (a Busalla per esempio).