Genova. Condizioni meteo anticicloniche sull’Iralia, tuttavia la nostra regione non sarà priva di locali annuvolamenti, stante infiltrazioni di aria umida. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 3 giugno, mattinata soleggiata con qualche nube costiera non esclusa, in rapido diradamento. Nel pomeriggio cumuli sui rilievi, più sviluppati su Val D’Aveto ed Alpi Marittime, ma con basso rischio di fenomeni. Tra tardo pomeriggio e sera locali nubi in arrivo a ridosso della costa, più probabili su quella centrale. Venti deboli da sud. Mare quasi calmo. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 13 e 24 gradi, nell’interno tra 6 e 26.

Domani, martedì 4 giugno, al mattino qualche annuvolamento di tipo basso lungo le coste, segnatamente tra il Savonese ed il Genovesato. In giornata diradamento della nuvolosità con tempo in prevalenza soleggiato nel pomeriggio lato costa. Rasserena sui rilievi in serata mentre tenderà a ripresentarsi la nuvolosità lato costa nottetempo. Temperature minime in lieve aumento.

Mercoledì 5 locali annuvolamenti mattutini costieri lasceranno spazio a un tempo soleggiato. Consueto sviluppo di cumuli nelle zone interne nel pomeriggio, ma rimarrà generalmente basso il rischio di fenomeni.