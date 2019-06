Genova. Risalita dell’anticiclone africano verso nord e notevole flusso di calore in grado di spingersi sino al Regno Unito interessando anche Europa centrale e l’Italia. La nostra penisola si troverà nel ramo discendente di una “cuspide altopressoria”, pertanto i flussi tenderanno a orientarsi da nord, con possibilità di favonio e caldo che diverrà torrido a metà settimana, quando i valori potranno risultare diffusamente sopra i 32-33 gradi. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 24 giugno, sereno e stabile su tutta la regione per l’intera giornata. Anche i cumuli pomeridiani sui rilievi, confinati nelle zone più interne, risulteranno modesti ed improduttivi. Venti: Settentrionali, generalmente deboli al mattino. Nel pomeriggio entrata della brezza lungo le coste, che risulteranno comunque deboli. Mari: Generalmente quasi calmo o poco mossi. Temperature: In aumento, comprese sulla costa tra 16 e 31 gradi, nell’interno tra 12 e 32.

Martedì 25 giugno giornata stabile con cielo in prevalenza sereno su tutta la regione per l’intera giornata. Venti: Settentrionali. Ancora locali brezze potranno entrare nel pomeriggio lungo le coste, risultando deboli. Mari: Calmi. Temperature: In aumento, con valori massimi superiori ai 30°C. Attenzione ai possibili malori da caldo.

Da mercoledì 26 giugno si entra nella fase centrale dell’ondata calda. Tempo stabile e sereno su tutta la regione. Un pò ventilato per venti da nord e relativo favonio. Temperature in ulteriore aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e punte locali oltre i 34°-35°.