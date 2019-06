Medicina, il Soroptimist Club premia giovane dottoressa genovese per tesi a tema emato-oncologico

Genova. E’ stato consegnato ieri alla giovane dottoressa genovese Morgana Schirru, 26 anni, il Premio Tesi di Laurea Soroptimist Luisa Massimo, di 2.000 euro, per la miglior tesi di laurea a tema emato-oncologico, nell’ambito del bando lanciato a febbraio 2018 dall’associazione di volontariato attivo “al femminile” Soroptimist Club Genova.

Di questo club genovese è stata socia attivissima per ben 45 anni, sino alla sua scomparsa avvenuta nel 2016, la professoressa Luisa Massimo, indimenticata Maestro della Pediatria, Medaglia d’oro per la Medicina della Repubblica Italiana, creatrice dell’Emato-Oncologia pediatrica, innovatrice nella formazione infermieristica e nei servizi di caring a supporto delle famiglie.

Nella cerimonia di ieri in Villa Canali Gaslini, ospiti di Fondazione Gaslini, erano presenti tutte le sette giovani candidate, sei in Medicina e Chirurgia ed una in Biotecnologie Medico-Farmaceutiche.

Sono intervenuti Luigi Lagomarsino, segretario generale di Fondazione Gaslini, Paolo Petralia, direttore generale dell’Istituto Gaslini, Gian Mario Sambuceti, preside della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università di Genova, e, per il Comune di Genova, ente patrocinante con Regione Liguria, la consigliera Marta Brusoni.

Hanno portato la loro testimonianza di Alunni di Luisa Massimo, al Gaslini, con emozionanti interventi sull’impegno, la curiosità, la perseveranza ed originalità su cui Massimo li chiamava ad impegnarsi, e che hanno cercato di trasmettere in questa sede alle giovani presenti, Alberto Garaventa, Resp. UOC Oncologia Clinica e Sperimentale, Bruno De Bernardi, già Dirigente Modulo Oncologia dei Tumori Solidi presso Emato-Oncologia, Carlo Dufour, Resp. UOS Ematologia Clinica e di Laboratorio, Mirco Ponzoni, Resp UOS. Terapie sperimentali in Oncologia, Sandro Dall’Orso, Resp. Day Hospital e Assistenza Domiciliare, Orietta Vianello, Infermiera Caposala Oncologia, Laura Fornoni, Dirigente Responsabile Settore Scuola Professionale.

Nell’introdurre l’iniziativa, la presidente del Soroptimist Club Genova biennio 17/19, Cristina Bagnasco, ne ha precisato gli obiettivi “In primis, onorare e mantenere il ricordo di Luisa Massimo nel Soroptimist d’Italia, nella città di Genova e nell’Università della nostra città, quindi, come da nostra mission, valorizzare e sostenere giovani donne in avvio nel mondo del lavoro, in particolare in ambiti scientifici, dove sempre più importante risulta il raggiungimento di effettiva parità di genere, infine valorizzare la preparazione fornita dall’Università degli Studi di Genova, concentrandovi le candidature oggetto di selezione”

Presentandosi al pubblico in sala, le giovani candidate, tutte liguri e di età dai 29 ai 25 anni, hanno raccontato l’excursus dei propri elaborati. Ecco i loro nomi: Angela Ara, di Casarza Ligure, Chiara Pirrone, di Recco, Mchela Frello, di Andora, e le genovesi Sara Banchero, Veronica Bensa, Annarita Bottini, Morgana Schirru.

La vincitrice, Morgana Schirru, si è laureata a luglio 2018 in Medicina e Chirurgia, con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi ” Studio prospettico di applicabilità ed efficacia del Protocollo pediatrico AIEOP-BFM 2009 per il trattamento di adulti affetti da Leucemia Acuta Linfoblastica”, ritenuta la migliore per la completezza dei dati raccolti, per la qualità dell’esposizione dei risultati e per la ricaduta nella pratica clinica.

La scelta della vincitrice non è stata facile, perché tutte le tesi sono state giudicate di elevato interesse ed ottima formulazione dalla commissione giudicante. Sono pertanto stati considerati 6 criteri di selezione: il voto di laurea, la completezza della introduzione al tema specifico della tesi, la qualità dell’analisi dei dati raccolti, la qualità dell’esposizione dei risultati, la qualità e pertinenza delle voci bibliografiche, le potenziali ricadute dello studio nella pratica clinica o nel proseguo della ricerca. Il Soroptimist Club Genova dà appuntamento al 2021, per la seconda edizione del Premio.