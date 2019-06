Medicine per bambini e profumi “griffati”, business della contraffazione scoperto in porto a Genova

Genova. La guardia di finanza e l’agenzia delle dogane hanno sequestrato in porto a Genova una grossa quantità di prodotto contraffatti, anche farmaci per bambini e cosmetici.

L’operazione è nata da un monitoraggio capillare sui flussi commerciali marittimi che interessano l’hub portuale del capoluogo ligure, finalizzato a individuare possibili spedizioni illecite potenzialmente pericolose per la salute.

All’esito di indagini coordinate dalla procura, le forze dell’ordine hanno individuato e sottoposto a sequestro due container, scortati da documentazione doganale artefatta. Su un container proveniente dagli Emirati Arabi sono state trovate 6 tonnellate di confezioni di profumi con packaging di marchi di celebri case di alta moda del Made in Italy quali Armani e Roberto Cavalli e maison straniere come Hugo Boss e Calvin Klein. Tutti “taroccati”.

Sul secondo container proveniente dalla Tunisia e destinato in Sudan, i finanzieri e i funzionari hanno individuato un carico di oltre 4 tonnellate di farmaci per bambini. Si tratta dei diffusi prodotti farmaceutici Babytol (Vicks) e del Vaseline (Uniliver), anch’essi contraffatti, realizzati in assenza di qualsiasi prescrizione sanitaria e potenzialmente pericolosi.

Il sequestro ha permesso di impedire l’introduzione della merce pericolosa nel mercato nero spesso alimentato dalle organizzazioni criminali attraverso portali internet. L’illecito business avrebbe fruttato un guadagno di oltre 1 milione di euro.