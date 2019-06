Massimo Recalcati incontra le scuole della Valpolcevera colpite dal crollo di ponte Morandi

Genova. “Cosa può fare una buona scuola?”, questo il titolo dell’incontro che avrà per protagonista il celebre psicologo e scrittore Massimo Recalcati, per la prima volta a Bolzaneto, in Valpolcevera, per un appuntamento al Teatro Govi venerdì 21 giugno alle 10e30.

Recalcati incontrerà le scuole del ponte Morandi, l’accesso all’evento è quindi gratuito ma su invito, limitato ai destinatari “speciali” di questa occasione.

Dietro all’organizzazione dell’incontro Elena Tramelli, dirigente scolastica dell’Ic Teglia, vera e propria scuola di confine – e non solo per le problematiche legate al post crollo del 14 agosto – ma che in questi anni ha saputo mettere in atto una serie importante di azioni per favorire l’integrazione e lo sviluppo personale degli allievi.

Tra queste l’introduzione di due ore di filosofia alla settimana per i ragazzi delle scuole medie, per aiutarli a orientarsi nel difficile periodo dell’adolescenza e per limitare il fenomeno della dispersione scolastica.