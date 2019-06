Maestri del mixing, videomapping e riscoperta urbana: a villa Bombrini arriva “Il giardino elettronico”

Genova. Torna “Il giardino elettronico”, evento sperimentale tra musica e riscoperta urbana e, dopo aver “invaso” i giardini Baltimora e il parco avventura di Pegli, sbarca a villa Bombrini di Cornigliano, in quello spazio incredibile tra lo sfarzo dell’architettura nobiliare e ciò che resta della realtà industriale e post industriale cittadina.

L’appuntamento è per la sera e la notte del 13 luglio. Quinta edizione che porta a Genova un vero maestro del mixing – oltre che grande conoscitore della musica e una leggenda dell’House Music – Francois Kevorkian aka Francois K.

Francese di nascita ma americano d’adozione, partito dalle consolle dei più famosi e leggendari club di New York come il Paradise Garage, lo Studio54 e il The Loft di David Mancuso, ha suonato nei migliori club e festival di ieri e di oggi, realizzando inoltre remix e produzioni per artisti come U2, Kraftwerk, Depeche Mode, Mariah Carey, Mary J. Blige e molti altri.

Creatore assieme a John Davis di“Body&Soul”, uno dei party più importanti e coinvolgenti degli ultimi vent’anni, assieme ai dj e producer Danny Krivit e Joe Claussell è riuscito a creare un mix ricco di energia e vibrazioni, dando un tocco nuovo alla scena della House Music Newyorkese.

A completare la line up Giorgio Gazzo [Free Soul], Ma Nu! e Andrea Introvigne della nota organizzazione musicale Riviera Gang crew, che quest’anno festeggia i suoi 20 anni di “militanza” clubbing.

La facciata posteriore della residenza poi, quella in cui si trova il parco che ospiterà l’evento, si presterà come sfondo per dare vita ad un vero e proprio show di videomapping dall’artista Sinapsi, fresco della vittoria al LPM di Roma, uno dei più importanti festival del settore.

Per rendere l’evento sostenibile dal punto di vista ambientale è stata messa a punto una collaborazione con “Amico Bicchiere” e con la formula del vuoto a rendere: il cliente lascerà all’ingresso una cauzione, che verrà ridata una volta riconsegnato il bicchiere, a scelta del partecipante stesso.

Il village allestito per la zona food and beverage sarà gestito da Mescite Prè in collaborazione con Burn.

“Giardino Elettronico è un’energia venuta dal basso che ha investito la comunità, un desiderio sotterraneo di diffondere la musica in tutta la sua bellezza”, dicono gli organizzatori.

E’ possibile effettuare l’acquisto dei biglietti collegandosi all’evento Facebook, visitando l’omonimo profilo Instagram oppure accedendo al sito xceed.me.