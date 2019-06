Lungomare Canepa, incidente con la moto, centauro in codice rosso al San Martino. Code e rallentamenti direzione ponente

Genova. Un brutto incidente è avvenuto pochi minuto dopo le 18 in Lungomare Canepa, a Sampierdarena, che coinvolto una moto.

Il centauro, che viaggiava in direzione ponente, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Immediati i soccorsi, l’uomo, cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino.

Sul posto si sono formate code e rallentamenti: presente anche la polizia locale che sta gestendo il traffico e procedendo con i rilievi del caso