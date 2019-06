Luminosa Bogliolo, prestazione storica: terza italiana di sempre nei 100 ostacoli

Genova. Prestazione storica per Luminosa Bogliolo, ora in forza alla Polizia di Stato ma sempre tesserata per il Cus Genova. L’alassina, campionessa italiana, torna con decisione sotto i tredici secondi nei 100 ostacoli con un notevole 12″89 (+0.6), migliorandosi di dieci centesimi. Crono che le vale lo standard d’iscrizione per i campionati mondiali di Doha.

Con questa performance l’atleta allenata da Ezio Madonia diventa la terza italiana di sempre nella specialità a tredici centesimi dal primato italiano detenuto da Veronica Borsi.

Domani, domenica 30 giugno, Luminosa gareggerà nel Meeting internazionale di La Chaux-de-Fonds, in Svizzera.